Agababa Express Döner Logo Formatları

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KURUMSAL
AĞABABA DÖNER
SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
- Vücudumuzda dakikada 10 milyon hücre ölürken, bir o kadarı da yenileniyor. devamı»
AĞABABA'NIN LEZZETİNİN SIRRI
- Ağababa Döner’in nefis etlerinin sırrı, et seçiminden başlayarak, her ayrıntıda büyük emek ve özene dayanıyor. devamı»
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LEZZETLERİMİZ
DÖNER ÇEŞİTLERİ
- Ağababa Döner’in tandırda pişirilen lavaş ekmeği ile sunulan dürümü tercihlerin başında geliyor.
IZGARA ÇEŞİTLERİ
- Ağababa Döner birbirinden lezzetli ızgara çeşitleri her beğeniye sesleniyor, lezzetiyle büyülüyor.
ZEYTİNYAĞLILAR
- Özel üretim nefis zeytinyağ ile pişen Zeytinyağlı Enginar, Zeytinyağlı Sarma gibi hergün taze çıkan farklı yemeklerin lezzetine doyum olmaz.
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Ağababa Express
Yeni şubemiz olan Kadıköy Ağababa Express Döner açıldı.
|Adres: Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Cad. No:20
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